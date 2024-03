«Es ist etwas komplett anderes, ob man nur online arbeitet oder in einem Club, ob man eine Prostituierte ist oder eben keine», sagt «Lu».

Seit zirka drei Jahren arbeitet die 22-Jährige aus dem Kanton Graubünden bereits in der Erotikbranche. Angefangen hat sie mit Only Fans, mittlerweile betreibt sie auch einen «Telegram»-Kanal und geht mit Cam-Videos auf zwei Webseiten live. Seit einem Jahr macht sie das hauptberuflich – zusammen mit ihrem Ehemann.

«Alle werden in den gleichen Topf geworfen»

Die Gesellschaft werfe einfach alle in den gleichen Topf. Die junge Frau ärgert sich aber vor allem darüber, dass die Gesellschaft Erotikberufe nicht akzeptieren will, auch wenn diese schon ewig existieren. «Ich finde es einfach schade. Es sollte genau so anerkannt werden wie andere Jobs auch», sagt Lu.

Den Entschluss, über ihre Arbeit zu sprechen, hat Lu aufgrund eines Artikels von «20 Minuten» gefällt. Darin erzählt eine junge Mutter aus dem Aargau von ihrer Arbeit in der Erotikbranche. Lu las sich die Kommentare dazu durch und dachte: «Scheisse – wie können so viele Menschen einen solchen Hass gegen jemanden haben, den sie gar nicht kennen?».

Die Bündnerin begann vor drei Jahren mit Only Fans. Zuvor absolvierte sie eine Lehre als Pflegefachfrau in einem Altersheim und war dann im Detailhandel tätig. Das Erotikbusiness betrieb sie anfänglich nebenbei. Irgendwann ging es aber zeitlich nicht mehr auf. Sie fragte sich dann: «Warum soll ich irgendwo acht Stunden hinter der Kasse sitzen mit nur 30 Tagen Ferien im Jahr, wenn ich mit meinem Nebenberuf mehr verdiene und selbstständig bin?».