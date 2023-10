Dank Rekord-Zuschauerzahlen: FCSG schreibt auch in diesem Jahr schwarze Zahlen

Der FC St.Gallen steht finanziell weiterhin auf stabilen Beinen. Er hat das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem zusammengefassten Gewinn von 603'000 Franken abgeschlossen, wie der Verein am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Bei der «FC St.Gallen AG» resultierte ein Plus von 29’000 Franken, die «FC St.Gallen Event AG» verzeichnete einen Gewinn von 574’000 Franken.