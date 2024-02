Das sind die besten Arbeitgeber im FM1-Land

In den Top-100 sind Firmen dabei wie Schweizerische Südostbahn (13. Platz), Rhätische Bahn (15.), Graubündner Kantonalbank (16.), Geberit (29.), LGT (35.), Raiffeisen Gruppe (40.), Universität St.Gallen (45.), Zur Rose (46.), Huber+Suhner (51.), SFS Group (59.), Abacus Research (66.) und auch Bühler mit Hauptsitz in Uzwil auf dem 69. Platz.

Die Uhrenpioniere sind also nicht nur auf dem Markt Vorreiter, sondern leben eine wohlwollende Führungskultur, welche die Mitarbeitenden am Erfolg des Unternehmens teilhaben lässt, so die «Handelszeitung».

Was macht einen guten Arbeitgeber aus?

Digitalisierung und der Einsatz von KI ist heute nicht mehr wegzudenken. Attraktive Arbeitgeber denken innovativ und arbeiten mit modernen Technologien. Es zeigt sich auch, dass in der heutigen Welt ein flexibles Arbeitsmodell in Bezug auf Homeoffice und zur Forderung nach mehr Autonomie und Freiheit bestrebt wird. Auch schreibt die «Handelszeitung», dass es in erster Linie nicht um das Gehalt geht, sondern was wirklich zählt – wofür die Firma steht.