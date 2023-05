Der Frühling kehrt an Auffahrt zurück – den Schirm brauchst du trotzdem

Das Wechselspiel aus Regen, Wolken und Sonnenschein wurde nicht im April zurückgelassen, sondern ist auch heute erfahrbar. Am Dienstag sind kräftige Niederschläge zu erwarten. Mit 10 bis 13 Grad befinden wir uns dabei auf einem verhältnismässig niedrigen Temperaturniveau für diese Jahreszeit, so Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews. Bis zur Mitte der Woche sinkt auch die Schneefallgrenze wieder auf rund 1300 Meter. Der Beginn der klassischen Sommer- und Wandersaison in den Bergen wird deshalb weiterhin aufgeschoben.

Nach dem Regen fängt es an zu schiffen

«Ist der Mai recht heiss und trocken, kriegt der Bauer kleine Brocken. Ist der Mai kühl und nass, füllt es dem Bauern Scheun' und Fass», so heisst es in einer alten Bauernweisheit. Demnach wird dieses Jahr sehr ergiebig werden. Davon merkt man derzeit jedoch noch nicht viel. Die Felder können nicht bestellt werden. «Es ist nie länger am Stück trocken, dass man richtig heuen könnte. Wir haben definitiv einen von den nasseren Maien». Deshalb müsse mit lokalen Erdrutschen oder stellenweise überlaufenden Flüssen gerechnet werden. Langfristig betrachtet gehört das wechselhafte Wetter aber zum Mai dazu. «Wir sind in den letzten Jahren verwöhnt worden, wo es richtig schön und warm war», sagt der Meteorologe.