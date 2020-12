Der Kanton St.Gallen verbietet Skilager

Nun ist es klar: Im Kanton St.Gallen gibt es diese Wintersaison keinerlei Skilager. Diverse Lager und Unterrichtsveranstaltungen wären zwar bis zu den Frühlingsferien geplant, aber daraus wird nichts. «Bei der Anfahrt zu solchen Veranstaltungen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Cars, in den Unterkünften vor Ort, aber auch bei der Nutzung der Infrastruktur in Skigebieten könnten aller Voraussicht nach Abstandsvorschriften nicht konsequent eingehalten werden. Zudem wäre mit deutlich mehr Kontakten zu Dritten zu rechnen, womit sich das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 erhöht», begründet der Kanton die Massnahme.

Die Entwicklung der Fallzahlen stimme zwar zuversichtlich, doch sei die Coronasituation weiterhin zu angespannt. Deshalb werden auch die weiteren Vorsichtsmassnahmen verlängert, dies ist insbesondere die Maskenpflicht auf Sekunderstufe 1 und auch das Singen während des Unterrichts bleibt verboten.

