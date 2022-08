Der bisherige Sommer verläuft warm und trocken – mancherorts ist in diesem Jahr gerade einmal halb so viel Niederschlag im Vergleich zur Klimanorm gefallen. Die Waldbrandgefahr ist in den grössten Teilen des FM1-Landes hoch.

Nun verabschiedet sich Hoch Oscar, Tief Jelena zieht von Frankreich her über die Schweiz, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilt. Das Schauer- und Gewitterrisiko steige allmählich an.