Alle Wünsche in einer Woche weg

Am 1. Dezember wurden die Weihnachtswünsche von Heimbewohnern und Bedürftigen aus der Region am Wunschbaum in der «Gass» in Buchs angebracht. Nur eine Woche später ist bereits kein Wunsch mehr am Baum zu finden. Alle 412 Wünsche wurden von Passanten weggenommen.

Bis zum 20. Dezember haben alle noch Zeit, die Dinge zu erfüllen, welche auf dem Wunschzettel stehen, den sie entfernt haben. Es seien keineswegs nur materielle Wünsche. Beispielsweise wurde ein begleiteter Spaziergang für eine Frau mit Sehschwäche gewünscht oder Rasen mähen bei einer älteren Person. «Das teuerste waren Kleider. Kappen oder Pullis», sagt Saxer.

Schoggi und Weihnachtsgans

Esswaren und vor allem Schokolade seien ganz oben auf der Wunschliste gestanden. Ein ganz bescheidener Wunsch war beispielsweise eine Packung Papiertaschentücher. Der speziellste Wunsch stammt noch aus dem Jahr 2020, sagt Saxer: «Da hat sich jemand eine gestopfte Weihnachtsgans gewünscht. Eine andere Familie hat dann diese dann zubereitet und an Weihnachten vorbeigebracht. Das war sehr bewegend.»

Der Verein spüre, dass das Potenzial der Wünsche noch nicht ausgeschöpft ist und es könnten durchaus noch mehr Wünsche erfüllt werden. Deshalb wurden dieses Jahr zusätzliche Institutionen frühzeitig angeschrieben. Vorschläge für weitere Institutionen oder Organisationen, welche gerne ihre Wünsche anbringen möchten, werden gerne beim Verein «d’Gass» entgegengenommen.