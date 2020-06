Der Kybunpark, das Olma-Messengelände, die Mosterei Möhl oder das Connyland – heute Abend erleuchten Gebäude und Bauwerke in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Belgien rot. Die Aktion soll auf die von der Coronakrise stark betroffene Eventbranche aufmerksam machen.

Unternehmen wurden aufgerufen, zwischen 22 und 24 Uhr an der grossangelegten Aktion «Night of Light» teilzunehmen. Über 1000 Eventveranstalter, Caterer oder Technikdienstleister in der Schweiz werden heute mithelfen, ein riesiges Lichtmonument aufzubauen. In Deutschland sind es über 6000.