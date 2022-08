Wer derzeit am Bodensee entlangspaziert, dem dürfte ein fieser Geruch in die Nase steigen. Am Seeufer breiten sich nämlich lästige Grünalgen aus. In der deutschen Gemeinde Langenargen werden diese mit allen Mitteln bekämpft, in Arbon sieht man noch keinen Handlungsbedarf.

Grünalgen gedeihen mit viel Licht und Wärme. (Bild Bodensee 2018) © St.Galler Tagblatt/Andrea Stalder