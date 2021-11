Camping war schon vor der Corona-Krise angesagt, diese hat den Boom aber noch einmal kräftig beflügelt. Bereits im Jahr 2020 waren Outdoor-Ferien gefragt: Die Logiernächte stiegen gemäss TCS um 25 Prozent, verglichen mit 2019. Das laufende Jahr kann sogar nochmals neue Massstäbe setzen.

Eigentlich absurd, wenn man sich den verregneten Sommer vor Augen führt. Doch die Alternativlosigkeit auf der einen und das breite Angebot auf der anderen Seite, spülte Urlaubswillige geradezu auf die Campingplätze. Vielerorts schossen auch zusätzliche Stellplätze für Wohnmobile aus dem Boden.

Und um ein richtig gutes Camping-Erlebnis zu haben, muss man das FM1-Land nicht einmal verlassen. Dies zeigt eine neue Auswertung.

Ostschweizer und Bündner Campingplätze ausgezeichnet

Der Schweizer Camping-Dachverband Swisscamps zeichnet jährlich die besten Campingplätze einer Region aus. Dieses Jahr im Tessin und im Wallis. Zusätzlich ermittelt Pincamp, die grösste Schweizer Campingplattform, aus tausenden Bewertungen auf Facebook, Google und verschiedenen Plattformen die schweizweit besten Campingplätze.

Und laut dieser Auswertung muss man nicht unbedingt ins Tessin oder ins Wallis fahren. Nicht mal annähernd, denn in jeder Kategorie (3, 4 und 5 Sterne) gewinnt ein Campingplatz aus der Ostschweiz, beziehungsweise Graubünden.

In der 5-Sterne-Kategorie räumt das Camping Hüttenberg in Eschenz am Bodensee ab. Hüttenberg besticht laut vielen Google-Rezensionen mit der ruhigen Lage am Untersee, der Sauberkeit und den vielen Möglichkeiten für Familien mit Kindern.