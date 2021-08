Wie schütze ich meine Maske vor Keimen?

Wer in die Maske atmet, hat automatisch Viren und Keime dran. Wo die Maske nicht hingehöre, sei auf den Tisch oder in den Hosensack, sagt Claudia Meier-Uffer. Am besten faltest du deine Maske zusammen, sodass die kontaminierten Seiten nach Innen geklappt sind. Die Maske kannst du so in ein Fach in der Handtasche oder in sonst ein Innenfach legen. «Einfach dort, wo sie sonst nichts berührt.»

Wie viele Male und wann muss ich die Hände desinfizieren?

Deine Hände solltest du dann desinfizieren, wenn du sie nicht waschen kannst. «In einem Restaurant gehe ich persönlich lieber die Hände waschen, als Desinfektionsmittel auf die dreckigen Hände zu schmieren», sagt die Apothekerin. Die Hände zu desinfizieren, ergibt dann Sinn, wenn du Dinge berührst, die auch andere Leute berühren. Zum Beispiel nach dem Einkaufen mit dem Wagen oder Korb oder wenn du im Bus etwas angefasst hast. «Überall, wo jemand etwas anfasst, das auch ich anfasse, desinfiziere ich danach meine Hände.»

Wo bewahre ich meine Masken am besten auf?

Am besten bewahrst du deine Hygienemasken im Trockenen auf. Es gibt extra Maskenboxen oder du kannst auch ein Plastiksäckli verwenden. «Da sind sie vor Keimen und anderen Dingen, die in einer Tasche liegen, geschützt.» Wichtig ist, dass die gebrauchten Masken nicht zu den frischen gelegt werden.

Eignen sich Ketten, um Masken aufzubewahren?

«Da kannst du auch gleich mit einem Filter rumlaufen und Keime sammeln.» Maskenketten seien absurd, so Meier-Uffer. Wenn du zum Beispiel am Bahnhof rasch das Gleis wechselst, ist es kein Problem, die Maske am Arm anzulegen. «Dort ist sie ja nur kurz und auch wie zusammengelegt.»

Wieso müssen Geimpfte immer noch eine Maske tragen?

«Die Schweiz soll die Maskenpflicht für Geimpfte abschaffen, das ist mein Kredo», sagt Meier-Uffer. Sinn einer Maske ist es, andere und sich selbst zu schützen. Wer eine Maske trägt, verhindert aber nicht nur, dass keine Keime verbreitet werden. «Wir verhindern, dass uns Keime erreichen: So haben wir weniger Fitnesstraining für unser Immunsystem, da alle anderen Keime auch keine Chance haben. Wenn wir keine Maske tragen würden, würden wir uns immer wieder anstecken, auch mit Coronaviren, und so unser Immunsystem trainieren. Und irgendwann haben wir es geschafft und die Immunität für das Virus ist auf einem besseren Niveau als jetzt.»