Je näher der Advent rückt, desto heller wird es in der Ostschweiz. Dieses Jahr werden die Weihnachtsbeleuchtungen vielerorts ohne festliche Auftakte angezündet. Hier findest du einen Überblick.

Nie hat das Lied «Stille Nacht» besser gepasst: Wegen der Pandemie werden die Weihnachtsbeleuchtungen an vielen Orten in der Ostschweiz ohne grossen Trubel eröffnet. Stille Sternenstadt St.Gallen In der Stadt St.Gallen gibt es vor dem ersten Advent normalerweise immer eine feierliche Sternenvernissage. «Der Anlass ist für viele St.Gallerinnen und St.Galler zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden», sagt Astrid Nakhostin, Präsidentin Verein St.Gallen-Sternenstadt. «Es waren jeweils knapp 1000 Personen vor Ort, wenn Stadtpräsident Thomas Scheitlin feierlich auf den roten Knopf drückte und die Sterne erstmals zum Leuchten brachte.» Wegen der Corona-Pandemie ist es dieses Jahr nicht möglich, den Anlass durchzuführen. «Die Sterne werden irgendwann vor dem ersten Advent ganz im Stillen zum ersten Mal leuchten.» Lichterketten in Herisau und Chur Auch in Herisau wird die Weihnachtsbeleuchtung ohne grosses Tamtam angezündet. Dies unterscheidet sich aber nicht von anderen Jahren. „Unsere Werkhof-Mitarbeiter werden nächste Woche am Mittwoch die Oberdorfstrasse mit Sternen bestücken und auch gleich in Betrieb nehmen», sagt Thomas Walliser Keel von der Gemeindekanzlei. «Der Rest unserer Weihnachtsbeleuchtung besteht vor allem aus hängenden Lichterketten quer über die Strassen sowie beleuchteten Bäumen.» Auch die Stadt Chur verwandelt sich im Advent wieder zu einer Weihnachtsstadt. Die Sterne und Lichterketten leuchten ab dem 27. November.

So sieht die Herisauer Weihnachtsbeleuchtung vor der Reformierten Kirche aus. © Gemeinde Herisau

Altstätten in neuem Glanz Spektakulärer zu und her geht es in Altstätten. Das Städtli leuchtet dieses Jahr ganz neu – und zwar schon ab Freitag, 20. November. «Die erweiterte Altstätter Weihnachtsbeleuchtung entstand 2017 durch einen Ideenwettbewerb und wird nun zum ersten Mal eingeschaltet», sagt Ruth Wanner, Leiterin Stadtentwicklung und Projekte. «Coronabedingt gibt es leider nur einen kleinen Anlass. Eingeladen sind die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit Stadtpräsident Ruedi Mattle, die beiden Wettbewerbssieger Roger Graf und David Hutter und am Projekt beteiligte Handwerker sowie die Medien.»

Das ist ein Teil der neuen Weihnachtsbeleuchtung «Goldregen» in Altstätten. © Zur Verfügung gestellt