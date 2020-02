Die romantischsten Schweizer wohnen in St.Gallen 🌹

Liebeserklärungen, romantisches Abendessen und Blumen: Niemand in der Schweiz ist angeblich so romantisch wie die St.Galler. Das zeigt eine Statistik der Gutschein-Plattform Picodi.com .

Nicht nur die St.Galler liegen in dieser Statistik weit vorne, die Bündner und Thurgauer scheinen auch zur romantischen Sorte zu gehören. Die beiden Kantone liegen in den Top Ten. Am wenigsten romantisch in der Ostschweiz ist Appenzell Innerrhoden, der Kanton liegt auf Rang 22.