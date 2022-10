Flepp misst sich Ende November in Salzburg mit den anderen Anlagenelektrikern – an den letzten Tagen der WorldSkills. Mit ins Gepäck soll ein Glücksbringer. Was genau, weiss Flepp jedoch noch nicht. «Ich muss mir noch überlegen, welchen Glücksbringer ich mitnehmen soll. Auf jeden Fall dabei ist eine kleine Schweizerfahne.» Auch alle Expertinnen und Experten, Familie und Freunde werden anreisen.

37 Schweizerinnen und Schweizer kämpfen aktuell an den WorldSkills 2022 um den Weltmeistertitel. Der Wettbewerb ist seit Anfang Oktober in vollem Gange – dieses Mal ist die Weltmeisterschaft jedoch etwas anders aufgebaut als sonst. Anstatt wie geplant in Shangai, finden die diesjährigen Wettkämpfe pandemiebedingt dezentral in 15 Ländern rund um den Globus statt. Auch acht Berufsleute aus der Ostschweiz wollen eine Medaille mit nach Hause bringen.

«Beim Wettbewerb wächst man extrem über sich hinaus. Im Handwerk wird man besser und man knüpft viele internationale Freundschaften. Es ist eine riesige Chance in jeglicher Hinsicht und ich freue mich, wenn es endlich losgeht», so Flepp. Neben ihm reist auch Pascal Hofstetter Ende November nach Salzburg in Österreich. Er misst sich als Land- und Baumaschinenmechaniker gegen die internationale Konkurrenz.



Metallbauer, Konstrukteur, Floristin und Restaurantfachfrau

Für vier weitere Teilnehmende aus der Ostschweiz gilt es Ende Oktober ernst. Als Metallbauer stellt Lars Rotach in Cleveland in den USA sein Können unter Beweis. Jan Meier zeigt im französischen Bordeaux was er als Konstrukteur drauf hat. In der finnischen Hauptstadt Helsinki möchte Jasmin Wüthrich zur besten Floristin der Welt gekürt werden. Und für Shania Colombo gibt es eine Heim-WM: Sie zeigt ihr Können als Restaurantfachfrau in Luzern.

Bereits eine Silbermedaille für die Ostschweiz

Zwei Ostschweizerinnen durften sich anfang Oktober bereits mit der internationalen Konkurrenz messen – und eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Durcktechnologin Nina Manser aus Kesswil im Kanton Thurgau landete im internationalen Wettbewerrb auf dem zweiten Platz. Polygrafin Simona Gier nimmt ein Diplom mit nach Hause: Sie hat den elften Platz errreicht.