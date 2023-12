«Die Arbeit unserer Polizistinnen und Polizisten ist ein Abbild unserer Gesellschaft. Der tägliche Polizeialltag ist dementsprechend herausfordernd, schwierig und manchmal traurig», schreibt Hanspeter Krüsi, Leiter der Kommunikation bei der Kantonspolizei St.Gallen. Es gebe aber auch Momente, da seien die Polizistinnen und Polizisten mit kuriosen, gar lustigen Ereignissen konfrontiert. In einer Mitteilung hat die Kapo St.Gallen diese Fälle zusammengefasst.

Buchs: Betrunkener Dieb schläft neben Deliktsgut ein

Ein 37-jähriger Algerier hat im November in einem Kleidergeschäft in Buchs mehrere Kleidungsstücke gestohlen. Er flüchtete mit dem Deliktsgut in vorerst unbekannte Richtung. Vermutlich betrunken legte er sich auf einer Sitzbank an der Grünaustrasse schlafen. Er konnte wenig später durch eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen zusammen mit seiner Beute schlafend angetroffen werden. Aufgrund seines mutmasslich alkoholbedingten Gesundheitszustands musste der Mann vom Rettungsdienst behandelt werden. Dieser musste ihn aber nur kurzzeitig behandeln.

Oberuzwil: In Auto eingebrochen und halben Kuchen gegessen

Eine unbekannte Täterschaft hat im Mai gewaltsam ein Auto in Oberuzwil aufgebrochen. Anschliessend durchsuchte sie das Auto. Auf der Rückbank fand sie einen Kuchen, welche sie ungefähr zur Hälfte verspeiste, ehe sie in unbekannte Richtung floh. Die Kantonspolizei St.Gallen macht erneut darauf aufmerksam, dass keine Wertsachen (dazu zählen offenbar auch Kuchen) im Auto zurückgelassen werden sollen.

Rapperswil-Jona: Schlägerei unter Pferden

Eine Passantin meldete der Kantonalen Notrufzentrale, dass mehrere Pferde aufeinander losgehen würde. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen rückte aus und fand auf einer Weide in Rapperswil-Jona vier friedlich grasende Pferde. Nach einer kurzen Rücksprache mit einem Tierexperten konnte in Erfahrung gebracht werden, dass dieses Verhalten kurzzeitig auftritt, wenn ein neues Pferd zu einer Herde stossen würde, um die Rangordnung innerhalb der Herde festzulegen.