Diese St.Gallerin brachte das Spiel «Dog» in die Schweiz

Ob man es mit der Grossmutter oder dem kleinen Cousin, alleine oder im Team spielt – das Spiel «Brändi Dog» ist in vielen Schweizer Haushalten im Schrank mit den Brettspielen zu finden. Was viele aber nicht wissen: Nur dank der St.Gallerin Christine Meyer-Trösch kennen wir das Spiel hierzulande überhaupt. Im Jahr 1982 hat sie das Spiel von einer Reise aus Kanada nach St.Gallen gebracht.

«Ich habe das Spiel in einer Jugendherberge in der Region Québec kennengelernt. Wir waren ganz verrückt danach und haben nächtelang durchgespielt. Bevor ich nachhause ging, kaufte ich mir ein Brett und die Karten.» In der Provinz Québec war das Spiel mit dem Namen «Tock» sehr beliebt. Ausserhalb der Region war das Spiel jedoch unbekannt.

Ein Selbstläufer aus St.Gallen

In der Schweiz hat Christine Meyer-Trösch das Spiel unter dem Namen «Dog» ihren Freunden beigebracht. Die Regeln für das abgewandelte «Eile-mit-Weile»-Spiel hatte sie alle im Kopf. Ab dann wurde das Spiel ein Selbstläufer. «Mein Freundeskreis liebte das Spiel. Einer dieser Freunde lebte damals in einer WG mit Sozialpädagogen und Sozialarbeitern. Für die WG-Mitbewohner schrieb er die Spielregeln auf, so wie ich sie ihm diktierte.»

So kam den Sozialarbeitern in der WG die Idee, das Spiel in einer Behindertenwerkstatt herzustellen und zu verkaufen. «Irgendwie gelangte das Spiel so zur Stiftung Brändi in Kriens. Da wurde es dann gross vermarktet unter dem Namen ‹Brändi Dog›.»