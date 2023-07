«Dieses Jahr war speziell»: 133 Rehkitze vor dem Mähtod bewahrt

Livio Son ist seit vier Jahren mit Drohne und Wärmebildkamera auf der Suche nach Rehkitzen. Damit verbindet er seine zwei Leidenschaften: Drohnenfliegen und Tiere. Insgesamt vier Drohnenpiloten suchten in der Saison 2023 im Linthgebiet 298 Felder ab, das entspricht einer Fläche von rund 860 Hektar. Dabei konnte das Leben von 133 Kitzen gerettet werden. «Die Landwirte haben grosses Interesse an unserer Unterstützung», sagt Son.

Schriller Ton zur Warnung

«Bei dem letzten Feld, über das ich geflogen bin, waren fünf Rehkitze drin», sagt Son. «Drei davon sind weggerannt und zwei konnten wir mit Kisten sichern.» Das Problem dabei sei, dass die geflüchteten Jungtiere später wieder zurückkommen. In anderen Felder fielen einige zurückgekehrte Kitze dem Mähwerk zum Opfer. Darum hat Livio Son dieses Jahr akustische Wildretter gekauft, die er den Bauern ausleiht und die an dem Mähwerk befestigt werden können. Der schrille Ton soll die jungen Tiere im Voraus warnen und Zeit geben, zu flüchten. «Seitdem hat es keins mehr erwischt.» So auch in dem Feld mit den fünf Kitzen drin.