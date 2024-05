Ehammer setzt sich Schweizer Rekord zum Ziel

Nun will Simon Ehammer an die Olympischen Spiele

Die Schulterbeschwerden, die ihn vergangenen Sommer behindert haben, sind seit der Operation Ende September längst überwunden. Der Appenzeller gewann im März an der Hallen-WM in Glasgow Gold im Siebenkampf. Spätestens dort wurde ersichtlich, dass der 24-Jährige nochmals zugelegt hat.

Die 8468 Punkte, die ihm im Sommer 2022 an der EM in München dank Schweizer Rekord Silber eingetragen haben, dürften in Götzis überboten werden - sofern das Wetter mitspielt und der 24-Jährige die zehn Disziplinen ohne groben Patzer übersteht.

Die Schweizer Rekordhalterin (6515 Punkte) will diese Leistung im Vorarlberg erbringen, obwohl ihr das Knie beim Hochsprung schmerzt. Sie wird sich in dieser Disziplin mit einem Sicherheitssprung begnügen.

An den diversen Pfingstmeetings geht nahezu die gesamte Schweizer Elite an den Start. Die grösste Strahlkraft hat neben Götzis das Diamond-League-Meeting in Marrakesch. In Marokko starten am Sonntagabend Mujinga Kambundji über 100 m sowie Angelica Moser im Stabhochsprung.

