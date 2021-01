Eigenartige Post-SMS? Vorsicht Betrug!

Auf den ersten Blick scheint es plausibel, warten wir nicht alle zurzeit auf irgendein Päckli mit einem Produkt, das wir im Ausland bestellt haben? An der Grenze sei es hängen geblieben und deshalb sollen wir zwei Franken einzahlen, schreibt die Post, per SMS oder Mail – angeblich. In Tat und Wahrheit wollen Kriminelle so eine Spionage-App auf unseren Smartphones installieren oder an die Apple-ID der iPhone-Nutzerinnen herankommen.

Post und Polizei warnen

Bereits letztes Jahr haben tausende Personen in der Schweiz solch eigenartige Post-SMS erhalten. Doch die Welle ist noch nicht vorbei. «Kriminelle nutzen die ausserordentliche Situation aus und versuchen, mit einer exponentiell gestiegenen Anzahl E-Mails ahnungslose, bereits verunsicherte Personen mit Phishing abzuzocken», warnt die Post auf ihrer Website. Derzeit weist auch ein Mitglied der Facebookgruppe «Gemeinschaft Oberrheintal» auf die betrügerische Masche hin. Der Rat in allen Kommentaren: «Löschen und nicht beachten.»

Dazu rät auch die Kantonspolizei St.Gallen. «Man muss einfach sehr, sehr vorsichtig sein», sagt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei. Das Phänomen der Phishing-Mails und -SMS ist der Polizei bekannt, sie erhält immer wieder Meldungen. Nicht nur das, hier kennt man es aus eigener Erfahrung: Kürzlich hat der Polizeisprecher selbst ein solch betrügerisches Mail mit dem gefälschten Absender der Post erhalten. «Man muss wirklich sehr aufpassen.» Krüsi hat das Mail natürlich gelöscht.