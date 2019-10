Das Wochenende beginnt – zumindest in einigen Kantonen – schon am Donnerstag. Mit den tieferen Temperaturen zieht es uns auch eher wieder in die schön warmen Räume, wo wir tanzen, bis auch die Wände schwitzen. Hier kommen unsere Wochenendtipps.

«FM1 90er-Party» in Schaan und St.Gallen Am Donnerstag, 31. Oktober, gibt es eine Zeitreise zurück in die 90er-Jahre. Weil am nächsten Tag Feiertag ist, Radio FM1 zwei grosse 90er-Partys im Alpenchique in Schaan und in St.Gallen. Um 21 Uhr geht’s los, Einlass ist ab 20 Jahren.

FM1 feiert heute die 90er-Jahre © FM1

Battle of Vinyls im Städtli Selbstverständlich ist der Plural von «Vinyl» ebenfalls «Vinyl». Doch darum geht es hier nicht: In der Bar Breite in Altstätten gibt es am Donnerstag, 31. Oktober, eine Plattenschlacht. Teams legen die besten Schätze ihrer verstaubten Platten auf. Das Publikum bestimmt, welches Team die wahren Stimmungsmacher sind. Los geht's um 20 Uhr.

Heute werden die alten Vinyl-Schätze ausgegraben. © iStock

Treppenhouse – Allerheiligen! Im Treppenhaus in Rorschach knallt es am Donnerstag, 31. Oktober, so richtig. Statt Süsses oder Saures gibt es dicke Bässe zum Gedenken aller Heiligen mit den Jungs der Bongalow Family.

Im Treppenhaus wummern die Bässe. © pd

Herbstmesse in Chur Von Donnerstag bis Sonntag findet in Chur zum zweiten Mal die Herbstmesse «Guarda» statt. Auf der Oberen Au werden 90 Aussteller vom 31. Oktober bis zum 3. November ihre Beiträge zu Genuss, Handwerk, Tradition und Handel zeigen.

Der Herbst hat auch kulinarisch viel zu bieten. © guarda-messe.ch

Winterkitsch-Festival in Appenzell Für die Wintersaison verwandelt sich die Loki in Wasserauen noch einmal in einen kitschigen Wintertraum. Die Loki beziehungsweise Pfefferbeere feiert von Freitag bis Sonntag mit guter Musik, feinen Food–Ständen, heissem Glühwein und Hot Pots zum Aufwärmen. Hier geht es zum Programm.

Zur Winterkitsch gibt es auch ein Fondue. © iStock

Die grösste Halloweenparty der Schweiz In Sargans findet am 2. November die grosse Halloween-Party «The big one» statt. Das Festival soll in der Schweiz das grösste seiner Art sein. Wer auf gruselige Deko und fetzige Musik steht, ist hier genau richtig.

So war es an der grössten Halloween-Party vergangenes Jahr. © Facebook/The Big One

See clean-up Romanshorn Die Hafenstadt Romanshorn startet eine Säuberungsaktion im Bodensee. Am Samstag 2. November von 8 Uhr bis 12 Uhr wird im Wasser und an Land alles gesammelt, was nicht dahin gehört. Freiwillige können sich hier anmelden.

Jetzt wird wieder der See und der Hafenbereich geputzt. © Andrea Stalder/St.Galler Tagblatt

Meisterfeier Seilziehclub Mosnang Im Seilziehen ist Mosnang die Hochburg der Schweiz. Da gibt es auch so einige Medaillen zu feiern. Geehrt werden am Samstag sämtliche Gewinner aller Vereine und die erfolgreichen WM- und EM-Athletinnen und Athleten. Als Ehrengäste sind unter anderem Bob-Olympiasieger Beat Hefti, Leichtathletin Salomé Kora und Marathon-Schweizermeister Patrik Wägeli dabei.

Kleidersammlung für Menschen auf der Flucht Im Hektor (ehemals Lattich) in St.Gallen können am Samstag Kleider für Menschen auf der Flucht abgegeben werden. Besonders gesucht wird Männerkleidung in den Grössen S und M sowie Frauen- und Kinderkleidung in allen Grössen. Auch Wolldecken, Schlafsätze, Isomatten und Badetücher sind willkommen. Ein ausgezeichneter Grund, den Schrank mal wieder auszumisten und gleich noch Gutes zu tun.