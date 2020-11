Erdbeben der Stärke 4 erschüttert Glarnerland

Laut einer Leserreporterin war das Beben bis ins Sarganserland spürbar. Erst vor zwei Wochen hatte es im Glarnerland bereits mehrere Erdbeben gegeben. Schon damals wurde eine Erdbebenstärke von über 4 gemessen.

Erdbeben mit der Magnitude 4 oder höher sind in der Schweiz eher selten. Das schwerste Erdbeben in der Schweiz in den letzten mehr als zehn Jahren ereignete sich am 3. März 2017 unter dem Urnerboden: Es erreichte damals eine Magnitude von 4,6 und war damit stark genug, um kleinere Schäden an Gebäuden zu bewirken. Es kam damals zu rund 100 Nachbeben.

