Gemäss Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) herrscht momentan mässige Lawinengefahr im Alpstein und erhebliche Gefahr im Toggenburg und Sarganserland sowie im Süden des FM1-Landes. Laut Perret liegt dies am Neuschnee, der Meteorologe gibt aber Entwarnung fürs Wochenende: «Das legt sich wieder und es ist zu erwarten, dass die Lawinengefahr am Wochenende wieder sinken wird.»

«Die Kaltfront der Nacht ist vorbei, das Wetter wird langsam besser, aber heute geht es ziemlich zäh voran», sagt Meteorologe Roger Perret von MeteoNews. Mit Sturmwind, Regen und erhöhter Lawinengefahr waren die letzten Tage im FM1-Land nicht so prächtig.

«Wetter ist nicht so schlecht»

Nach einer stürmischen Nacht sei Wind dieses Wochenende kein grosses Thema mehr. Zumindest im Flachland sei windtechnisch nicht mehr viel los. Im Rheintal werde am Sonntag der Föhn wieder stärker ins Spiel kommen. Im Flachland bleibe der Wind aber schwach.

Am Samstag kann es noch zu vereinzelten Schauern kommen, vermehrt bleibt es aber trocken und teils scheint auch mal die Sonne durch. Der Sonntagvormittag ist dann sehr freundlich und sonnig und damit gut dazu geeignet, nochmals für Wintersport in die Berge zu fahren. Aber auch im Flachland ist es am Sonntagvormittag sonnig.

Am Sonntagnachmittag ziehen dann wieder dichtere Wolken auf, grundsätzlich bleibt es aber freundlich. Die Temperaturen seien zwar etwas tiefer als in den vergangenen Tagen mit circa 6 bis 9 Grad in St.Gallen, aber immer noch leicht über der Norm für die Jahreszeit.