Queen-Songs auf Schweizerdeutsch

«Freddie – Die Mundartshow» ist aktuell auf Tour. Erstmals werden Queen-Songs in Mundartversionen aufgeführt. Neue Eigenkompositionen werden mit Hits wie «Bohemian Rhapsody» und «The Show Must Go On» verwoben. Für Idee, Konzept und künstlerische Leitung ist der St.Galler Roman Riklin verantwortlich. Am 12., 13., 19. und 20. November gastiert die Show in Arbon, am 1. Dezember in Mels und am 3. und 4. Dezember in Wil.