Eskalation in Israel: So sind Ostschweizer von der Situation betroffen

Palästinensische Behörden melden fast 200 Tote im Gazastreifen – 40 Tote in Israel

Bei den Grossangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Dies berichteten israelische Medien am Samstag unter Berufung auf medizinische Kreise. Rund 900 weitere seien verletzt worden.

Geiseln verschanzt

Einige Angreifer hätten sich auch mit Geiseln in Häusern verschanzt. Mehrere Israelis seien in den Gazastreifen verschleppt worden. In sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos von israelischen Geiseln, die sich aber nicht unabhängig überprüfen liessen.

Gegenangriff auf Gazastreifen

Die israelische Luftwaffe beschoss als Reaktion auf den Grossangriff Ziele der Organisation im Gazastreifen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza von Samstagnachmittag 198 Menschen getötet und mehr als 1600 verletzt.

Wie Ostschweizer die Situation vor Ort wahrnehmen, siehst du im TVO-Beitrag oben.

