Sie sind aus Deutschland, den Niederlanden oder Österreich und wollen ein Zeichen in der Klimapolitik setzen. «Sail to the COP» heisst die Organisation, die am 2. Oktober in Den Haag in See sticht, um Ende November in Chile an der 25. UN-Klimakonferenz teilzunehmen. Eine der Teilnehmerinnen ist Sarah Siemers aus Feldkirch.

Eine Reise ohne Flugzeug

Die 28-Jährige studiert in Wien Umwelt- und Bioressourcenmanagement und arbeitet nebenbei ehrenamtlich für den Vorstand von «Climate International». «Ich war schon auf verschiedenen Klimakonferenzen und wollte auch nach Chile», sagt Sarah Siemers gegenüber FM1Today. Da sie nicht mit dem Flugzeug reisen wolle, habe sie sich für die Reise mit dem Segelschiff entschieden und sich bei der Organisation beworben.

«Für ein nachhaltiges und faires Transportwesen»

Alles, was sie dafür tun musste, war ein Motivationsschreiben einzusenden. «Dann wurden ich und 35 weitere Bewerber ausgewählt», sagt Siemers. Das «Sail to the COP»-Team bestehe aus verschiedenen Expertinnen und Experten sowie Klimaaktivisten. Sie alle setzen sich für ein nachhaltiges und faires Transportwesen ein.