Fertig, genug! Die Senf-Diskussion ist nur noch nervig

Dabei ist es doch ganz einfach: Jede und jeder soll die Bratwurst so essen, wie sie oder er das will. In St.Gallen kümmert das keine Sau! Das ist ja das Schöne an der Bratwurst: Wer ein bisschen Ketchup, Senf oder was auch immer dazu mag, kann das tun, dadurch wird keine andere Bratwurst besser oder schlechter.

Wer sich über die Kombination Bratwurst und Senf aufregt, nervt sich über den Nachbarn, der am 1. August kein Schweizerfähnli ins Fenster hängt. Oder über den Bus, der 30 Sekunden zu spät kommt.

In St.Gallen hat man diese ewige Diskussion eh schon lange satt. Und über Senf-Witze lacht nur noch, wer auch über Zürcher-Witze lacht. Also: Hört einfach auf.