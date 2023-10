Frau (86) mit Rollator wird von Lastwagen überrollt – und verstirbt vor Ort

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Lastwagen aus der Baustelle an der Via Mezdi beim Hotel Kempinski. Gleichzeitig war die 86-Jährige mit einem Rollator unterwegs und wurde von dem Lastwagen überrollt. Sie verstarb noch auf der Unfallstelle. Gemässs der Bündner Polizei ereignete sich der Unfall kurz nach 15 Uhr am Donnerstagnachmittag.