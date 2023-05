Frau klaut mit zwei Promille intus einen Mini-Kipper und fährt davon

Einen Mini-Kipper hat eine 55 Jahre alte Frau am Dienstag, kurz nach 23 Uhr, von einem Hof im Reuteweg bei Überlingen am deutschen Ufer des Bodensees entwendet.

Nur wenig später konnte der Mann die Frau in Andelshofen stoppen und ihr den Schlüssel abnehmen. «Mehreren alarmierten Polizeistreifen lief die 55-Jährige, die zu Fuss flüchten wollte, geradezu in die Arme», schreibt das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Meldung.

Ein Alkoholtest brachte weit über zwei Promille zutage, weshalb die Frau die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste.

Gegen die 55-Jährige, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird nun strafrechtlich ermittelt.