Gang verletzt mehrere Fasnächtler

Eine jugendliche Strassengang hat an einer Fasnachtsveranstaltung in Balzers mehrere Personen angegriffen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag kurz nach Mitternacht. Die Schweizer Jugendlichen verletzten grundlos mehrere Besucher, teilt die Landespolizei Liechtenstein mit. Zwei Personen mussten sich anschliessend ärztlich untersuchen lassen. Acht Mitglieder der Gang wurden von der Polizei abgeführt. Ihnen wurde eine polizeiliche Wegweisung ausgesprochen. Drei Personen wurden zudem über Nacht in polizeilichen Gewahrsam genommen.

(red.)