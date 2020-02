«Wir vermieten nur noch rund ein Drittel so viele Fasnachtskostüme wie früher», sagt Conny Düggelin vom Kostümverleih Toggenburg in Lichtensteig. «Die Leute kaufen lieber billige Kostüme im Internet und werfen sie nach einmal Tragen weg.» Dies gilt vor allem für die Fasnacht.

Mottopartys werden nicht nur privat veranstaltet

In den letzten Jahren hat sich aber ein neuer Trend etabliert: Dem Geburtstag, der Hochzeit oder dem Firmenjubiläum ein Motto zu geben. «Hier wird eher Wert auf Qualität gelegt», sagt Düggelin. Das Spektrum der Mottos ist breit, die 20er-Jahre à la «The Great Gatsby», die Hippie-Zeit («Hair») oder die 80er-Jahre («Flashdance») sind derzeit beliebt. «Auch das Mittelalter oder der Barock faszinieren die Leute», sagt Düggelin. Nur schon ein kurzer Blick auf die Veranstaltungskalender in der Region zeigt den Trend auf: In der Grabenhalle St.Gallen ist am 14. Februar eine Steam-Punk-Night angesagt und in Rorschach wird am 20. Februar eine riesige Vampirnacht gefeiert.