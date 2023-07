Gewitter brauen sich über dem FM1-Land zusammen – wo, weiss niemand so genau

Nicht nur der April macht, was er will – auch der Juli hat sich bis jetzt eher von seiner launischen Seite gezeigt. Der heutige Dienstag ist zwar sonnig und warm gestartet, enden wird er allerdings mit einem Knall. Denn es ziehen bereits die nächsten Gewitter auf. «Ab den Mittagsstunden und im Verlauf des Nachmittags nimmt die Platzregen- und Gewittergefahr zu», sagt Michael Eichmann von Meteonews.

Heute präsentiert sich das Wetter über weite Strecken von der recht sonnigen Seite, dies mit Schleier- und vermehrten Quellwolken. Am Nachmittag und gegen Abend steigt ausgehend von den Bergen das Gewitterrisiko auch im Mittelland etwas an. Mehr -> https://t.co/2lv0pkxXAz (me) pic.twitter.com/D64FKivp2l

Klar ist aber, und da sind sich die Modelle einig, gewittern wird es und verschont bleibt man wahrscheinlich weder im Flachland, noch in den Bergen. Am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch dürfte es am dicksten kommen.

«Das Potenzial für starke Gewitter ist durchaus vorhanden. Die Atmosphäre ist relativ instabil geschichtet. Das heisst, sobald sich eine Gewitterzelle gebildet hat, hat sie viel Energie zur Verfügung.» Die Folgen sind intensive Regengüsse, Blitze, starker Wind und sogar Hagel. Aber immerhin: Mit grossen Wassermassen muss man nicht rechnen, denn das Gewitter dürfte schnell weiterziehen.

Es bleibt sommerlich, aber nicht heiss

Die nächsten Tage bleiben warm und sommerlich, brütend heiss sollte es aber nicht mehr werden. Die 30-Grad-Marke dürfte, wenn überhaupt, nur punktuell geknackt werden.

Der Start in den Mittwoch dürfte, gerade in der Bodenseeregion, noch etwas nass ausfallen. Durch die Verdunstung lässt sich erneuter Platzregen, vor allem in den Bergen, am Nachmittag nicht ausschliessen.

«Der Donnerstag ist ein sonniger Tag. Das Regenrisiko ist sehr bescheiden und beschränkt sich auch wieder auf die Berge», so Michael Eichmann. Auch der Freitag dürfte grundsätzlich sonnig ausfallen, mit Gewittern muss man trotzdem rechnen. «Der Freitag ist ein eher unsicherer Tag. Plant man etwas draussen, sollte man lieber den Donnerstag nehmen.» Der Samstag dürfte sich ähnlich wechselhaft gestalten.

«Am Sonntag dürfte der Tag seinem Namen wieder alle Ehre machen.» Die Sonne vermag sich durchzusetzen. Die Temperaturen dürften den Rest der Woche zwischen 24 und 28 Grad liegen.