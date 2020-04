17-Jährige bei Kollision mit Lastwagen schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag ist es in der Stadt Chur in der Nähe eines Schulhauses zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einer Inline-Skaterin gekommen. Dabei wurde die 17-jährige Frau schwer verletzt.

Zum folgenschweren Unfall ist es laut der Stadtpolizei Chur gekommen, als ein 49-jähriger Lastwagen-Chauffeur über den Rheinmühleweg in Richtung Giacomettistrasse fuhr. Gleichzeitig bog eine 17-jährige Frau auf ihren Inline-Skates von links aus einem Quartierweg in den Rheinmühleweg ein. Dabei kam es zu einer frontalen Kollision. Die Inline-Skaterin zog sich laut Polizei schwere Verletzungen zu und wurde durch die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt. (red.)