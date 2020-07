19-Jährige stürzt mit Lieferwagen in Tobel

Die 19-jährige Lenkerin fuhr kurz nach 10 Uhr von Ilanz her bergwärts in Richtung Flond, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. In einer Rechtskurve brach das Heck ihres Fahrzeugs nach links aus und geriet ins Schleudern. Dabei kollidierte der Lieferwagen mit der Böschung.

Anschliessend prallte das Fahrzeug auf eine Leitplanke und stürzte rund 50 Meter ein steiles Tobel hinunter, während sich der Lieferwagen mehrmals überschlug. Ein Autofahrer, welcher den Unfall beobachtete, benachrichtigte die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden. Die Frau konnte das Fahrzeug selbständig verlassen.

Um sie aus dem Tobel zu bergen, stand die Feuerwehr Ilanz/Glion im Einsatz. Äusserlich praktisch unversehrt wurde die Lenkerin mit einer Ambulanz für medizinische Abklärungen ins Spital Ilanz transportiert.

(Kapo GR/red.)