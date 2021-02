Der Mann zog sich aus noch ungeklärten Gründen Verbrennungen am Oberkörper und an den Händen zu. Er musste mit mittelschweren Verletzungen mit der Rega in Spital nach Ilanz geflogen werden und von dort ins Universitätsspital Zürich, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Die Polizei klärt zusammen mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat ESTI den genauen Unfallhergang ab.

(red.)