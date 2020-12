Der 44-Jährige befand sich kurz vor 20 Uhr am Bahnhof in Rabius und wartete auf den Zug in Richtung Chur, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Bei der Einfahrt des Zuges wurde er von diesem gestreift, worauf er stürzte. Er zog sich Brüche an Rippen und Schulter zu. Ein Ambulanzteam brachte den Verletzten ins Spital nach Ilanz.

(red.)