In Rabius in der Nähe von Disentis gab es am Samstagnachmittag einen tödlichen Unfall. Bei einer Frontalkollision starb ein 52-jähriger Mann, seine 52-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die drei Insassen des entgegenkommenden Autos mussten leicht verletzt ins Spital.

Am Samstagnachmittag war ein Autofahrer mit einer Beifahrerin und einem Kleinkind von Rabius Richtung Disentis unterwegs. Bei einer lang gezogenen Rechtskurve geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es frontal mit einem entgegenkommenden Auto. In diesem Auto sassen ein 52-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau. Sie wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Strassenrettung der Feuerwehr geborgen werden. Anschliessend wurden die beiden Schwerverletzten mit je einem Helikopter ins Kantonsspital Graubünden geflogen. Am Abend verstarb der 52-Jährige aufgrund der schweren Verletzungen im Spital. Wie es der Frau aktuell geht, kann die Kantonspolizei Graubünden nicht sagen. Der Mann, die Frau und das Kleinkind im anderen Auto wurden leicht verletzt und mussten ebenfalls ins Spital gebracht werden. Weshalb sie auf die Gegenfahrbahn kamen, ist derzeit unklar. (red.)