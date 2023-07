A13-Raststätte wegen aufgerissenem Dieseltank geschlossen

Der 34-jährige Chauffeur hatte sein Fahrzeug um 19:40 Uhr für die Nacht parkieren wollen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte. Weil alle Parkfelder besetzt waren, missachtete der Ukrainer ein Einbahnschild und riss den Tank in einer zu engen Kurve an einem Betonsockel auf.