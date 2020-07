Alpinistin wird von Steinen getroffen und schwer verletzt

Am Fusse der Badilewand in Bondo (GR) wurde eine französische Alpinistin am Freitag von Steinen getroffen. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshelikopter geborgen werden.

Die Französin war am Freitag gemeinsam mit einem Kollegen bis am Fusse der Nordostwand mit der Absicht aufgestiegen, den Piz Badile zu besteigen. Kurz vor 9 Uhr wurde sie am Fusse der Nordostwand von Steinen getroffen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. Ihr Partner verständigte sofort die Rettungskräfte. Gemeinsam mit einem Rettungsspezialisten Helikopter der SAC Sektion Bregaglia flog die Rega die am rechten Arm schwer verletzte Frau sowie ihren Begleiter aus einer Höhe von zirka 2'500 Metern über Meer aus. Die Frau wurde ins Spital Civico nach Lugano geflogen. Die Alpinpolizei klärt den genauen Unfallhergang ab. (Kapo GR/red.)