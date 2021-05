Am Donnerstag hat Arosa Tourismus 20 ihrer bekannten Holzbänke in der Stadt Zürich verteilt und sorgt damit für Aufsehen. «Neben einer Priese Spass und Kreativität ging es vor allem darum, Sitzplätze für die Zürcherinnen und Zürcher zu schaffen», teil Arosa Tourismus mit. Die Bänke sollten für den Sommer 2021 an schönen und gut besuchten Orten aufgestellt werden und natürlich an die schöne Aroser Bergwelt erinnern. Leider wurde etwas bei der Aktion vergessen: Zürich hat ein sehr strenges Werbegesetz.

Stadtpolizei ist nicht erfreut

Noch am gleichen Tag, an dem die Bänke aufgestellt wurden, interveniert die Stadtpolizei. «Eine solche Aktion ist eine illegale Werbeaktion auf öffentlichem Grund», sagt Michael Walker von der Stadtpolizei Zürich. Sie kontaktiert Arosa Tourismus und bittet darum, dass die Holzbänke wieder entfernt werden. Doch Arosa reagiert gekonnt und verschenken kurzerhand die Bänke an die Bewohner der Stadt. «Wir wollten die Stadt Zürich nicht verärgern und sind natürlich kooperativ», sagt Arosa Tourismusdirektor Roland Schuler gegenüber FM1Today. Man wollte lediglich den Leuten eine Freude machen und dies sei gelungen. «Von Anfang an war klar, dass die Bänke nicht ewig da stehen können, deshalb konnten wir so schnell reagieren», sagt Schuler.