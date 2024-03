Auf Bündner Strassen waren 2023 weniger Betrunkene unterwegs

Die Anzahl der Motorradunfälle ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. So sank diese von 189 auf 165 Verkehrsunfälle, was einer Abnahme von 24 Unfällen (-12.70 %) entspricht. Bei den tödlich verunfallten Motorradfahrenden (-5) und bei den schwer Verletzten (-21) konnte eine Abnahme verzeichnet werden.

Hingegen ist bei den Unfällen mit Fahrrädern ohne Tretunterstützung eine leichte Zunahme von 69 auf 71 zu erkennen. Die Anzahl der verletzten Personen bei diesen Fahrradunfällen ist rückläufig (-8) und beträgt 47 Unfälle. Die Anzahl der Unfälle mit E-Bikes stieg um 5 Unfälle auf 43. Ein E-Bike-Lenker kam bei einem Unfall ums Leben. Bei den Fussgängerunfällen muss eine Zunahme von 12 Unfällen verzeichnet werden. Dies bedeutet, dass im Jahr 2023 49 Fussgängerunfälle registriert wurden.

Überhöhte Geschwindigkeit und Ablenkung als Risiken

266 Verkehrsunfälle sind auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Dabei wurde nicht in jedem Fall die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit überschritten, sondern auch die Geschwindigkeit nicht an die Strassen- oder Sichtverhältnisse angepasst. Bei den Unfällen aufgrund Unaufmerksamkeit oder Ablenkung ist ein leichter Anstieg von 104 auf 106 zu verzeichnen. Diese Unfallzahlen würden zeigen, dass eine Kontrolltätigkeit in diesen Bereichen auch in Zukunft notwendig sei.

(Kapo GR/red.)