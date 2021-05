Der Autofahrer war am Sonntagabend von Chur in Richtung Malix unterwegs, als er Brandgeruch feststellte. Entgegenkommende Autos machten ihn zudem darauf aufmerksam, dass etwas nicht stimmte. Er stellte daraufhin sein Auto ab und verliess es. Kurz darauf stand es in Vollbrand. Wegen der heftigen Winde griff das Feuer auf den nahen Wald über. Eine Tanne und ein Gestrüpp fingen Feuer.