Autofahrerin kollidiert frontal mit Mauer – schwer verletzt

Die 75-Jährige fuhr am Montag mit ihrem Auto über die Kantonsstrasse talwärts in Richtung Chur. «Kurz vor Mittag kollidierte die Frau in einer Linkskurve, rund einen Kilometer vor Castiel entfernt, aus noch nicht geklärten Gründen frontal mit der rechtsseitigen Stützmauer», schreibt die Kantonspolizei Graubünden.

Durch die Wucht der Kollision wurde Lenkerin schwer verletzt. Ein Ambulanzteam der Alpinmedic Arosa versorgte die Verunfallte notfallmedizinisch und bereitete sie für einen Flug mit der Rega vor. Diese überflog die Schwerverletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Das total beschädigte Auto musste abtransportiert werden. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.

(Kapo GR)