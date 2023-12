«Es ist ein Wechselbad der Gefühle», sagt RhB-Direktor Renato Fasciati an der Jahresmedienkonferenz am Dienstag. Damit meint er einerseits das gute Ergebnis, das sie RhB 2023 erreichen wird – es handelt sich sogar um ein Rekordjahr, welches das gute Ergebnis des Jahres 2019 übertrifft. Noch nie waren so viele Gäste mit der RhB unterwegs, das Unternehmen erwartet einen Gewinn von rund zehn Millionen Franken.