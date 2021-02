Heute Donnerstag um etwa 15.15 Uhr heisst es: Sonnenbrillen auf und geniessen. Denn am 25. und 26. Februar wirft die Sonne ihre Strahlen durch das Ela-Loch ins Tal. Das Spektakel sieht man am besten vom Ärztehaus Bergün oder auf der Höhe des Bergüner Freibades. Wer diese Woche gerade nicht in der Nähe von Bergün ist, hat am 15. und 16. Oktober noch einmal eine Chance auf das Spektakel, das sich übrigens jährlich wiederholt. Also immer im Februar und im Oktober.