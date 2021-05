Eine 72-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Igis ums Leben gekommen. Der in den Unfall involvierte 16-jährige Töfffahrer blieb unverletzt.

Die E-Bikerin stürzte am Dienstagabend auf der Deutschen Strasse in Igis in einer Kreuzung – wo es zur Kollision mit dem Töff eines 16-Jährigen kam. Dieser fiel ebenfalls zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Trotz Reanimationsversuchen starb die Velofahrerin noch auf der Unfallstelle. Die genauen Unfallumstände werden nun untersucht. (red.)