In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Chur ist in der Silvesternacht ein Feuer ausgebrochen. Ein 32-jähriger Mann wollte den Brand löschen und wurde dabei verletzt. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Eine dreiköpfige Familie kam am Silvesterabend kurz nach 22 Uhr nach Hause, dabei entdeckten sie ein Feuer in einem Schlafzimmer. Der 32-jährige Mann versuchte mit einem Feuerlöschgerät die Flammen zu bekämpfen. Dabei erlitt er Verletzungen an den Augen. Von der Rettung Chur wurde er ins Kantonsspital Graubünden überführt, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt. Die Feuerwehr Chur rückte mit rund zwanzig Personen und fünf Fahrzeugen aus und löschte das Feuer. Eine benachbarte Wohnung musste durch die Feuerwehr gelüftet werden. Im Einsatz standen auch vier Patrouillen der Stadtpolizei Chur. Während der Löscharbeiten war die Ringstrasse zwischen Tittwiesen- und Nordstrasse gesperrt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Brandursache ab. (red.)