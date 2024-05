Die erste Bauetappe für die Erweiterung im Fashion Outlet in Landquart habe bereits begonnen, schrieben die Verantwortlichen am Donnerstag in einem Communiqué. Sämtliche Baubewilligungen liegen vor.

Bis im kommenden Juni werden temporäre Parkplätze erstellt. Danach muss das bestehende, zweigeschossige Parkhaus auf der Südseite des Outlets weichen. Dort werden später die neuen Verkaufsflächen gebaut. Geplant sind 14 neue Geschäfte, wobei es auch möglich sei, zwei Ladenflächen zu einem grossen Geschäft zusammenzuschliessen, sagten die Verantwortlichen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Bis im Spätherbst 2025 wird dann auf dem südlichen Areal ein neues, viergeschossiges Parkhaus erstellt. Die Eröffnung des Erweiterungsbaus ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen.

(sda)