Auf der Hauptstrasse zwischen Trin und Flims kam es am Mittwochnachmittag zu einem heftigen Verkehrsunfall. In einer Linkskurve geriet ein 61-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Trin auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er mit dem Fahrzeug einer 56-jährigen Frau, die ihm entgegenkam. Sein Auto kam damit aber nicht zum stehen, sondern kollidierte einige Meter weiter mit einem weiteren Fahrzeug. Auch hier war noch nicht Endstation, erst nach der dritten Kollision blieb das Fahrzeug des 61-Jährigen stehen.

Laut Kantonspolizei Graubünden handelt es sich um eine eher ungewöhnliche Unfallabfolge, die Ermittlungen laufen. Der Unfallverursacher und die 56-jährige Lenkerin des ersten Autos mussten leicht verletzt ins Spital.

Drei der vier Autos erlitten Totalschaden, der Sachschaden dürfte mehr als zehntausend Franken betragen.

