Gülle läuft in Fluss – Schaden noch unbekannt

Auf einem Bauernhof in Schmitten in der Region Albula im Kanton Graubünden ist am Sonntagmittag eine Jauchegrube übergelaufen. Die Gülle floss über eine Wiese in den Fluss Landwasser. Der Vorfall blieb über längere Zeit unbemerkt. Noch laufen die Abklärungen, welcher Schaden an der Natur entstanden ist.

Die Gülle lief über eine Wiese in den Fluss Landwasser. © Kapo GR