In Davos kam es am Freitagmittag zu einem Zusammenstoss zwischen einem Linienbus und einem Auto. Wer die Schuld am Unfall trägt, ist unklar. Verletzte gab es keine.

In Davos war am Freitagnachmittag ein 54-jähriger Buschauffeur Richtung Davos Platz unterwegs. Als der Bus eine Haltestelle anfahren wollte, kam es zu einer Kollision mit einem Auto. Die 51-jährige Autofahrerin gab an, dass ihr Fahrzeug zuvor still stand. Der Buschauffeur hingegen sagte, dass die Autofahrerin in den Bus fuhr. Die Polizei klärt den Unfallhergang und sucht Zeugen. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Franken. (red.)